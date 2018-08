El protocol de plaça de la Diada de Sant Fèlix

Des de ja fa uns anys els administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès han anat imposant un seguit de normes per tal que l'actuació de Sant Fèlix en desenvolupi d'una forma més àgil i segura. Aquestes, a més, estan supervisades per Jordi Bertran que per tercer any consecutiu realitzarà el paper de cap de plaça.

Una de les que va cridar més l'atenció va ser en el 2016 quan es va instaurar un nou sistema de rondes amb posicions alternes. Un model que afavoreix que la següent colla en actuar tingui prou espai per anar muntant el peu mentre es desenvolupa el castell anterior. Una norma que també es repeteix és que l'actuació consta de sis rondes (cinc rondes de castells i una de pilars) en la qual en cadascuna es pot fer un màxim d'un peu desmuntat. Alhora, els pilars s'efectuaran per ordre d'actuació i aquests es podran fer en una de les cinc rondes de castells si les colles ho desitgen.

L'inici de la Diada es manté com l'any passat a les 12:15h, després de la sortida d'ofici. De la mateixa manera que l'any passat, els Minyons de Terrassa seran els encarregats d'obrir plaça. A continuació actuaran amb aquest ordre la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. Una entrada a plaça que es pretén que sigui àgil amb l’entrada de Minyons i Joves pel carrer de la Cort i la dels Verds i Vella pel carrer de Sant Maria, i amb el cordó de seguretat que afavoreix l’entrada de les colles.

A partir d'aquí, però, els administradors d'enguany també han proposat un seguit de normes i recomanacions per aquest dijous. Tal com el Concurs de Castells ha instaurat una penalització per als castells en els quals hi ha un enfonsament de folre i/o manilles un cop el castell està descarregat, també es recomana a les colles no celebrar els castells abans d'hora. Tot i que les caigudes de tronc i canalla són les més cridaneres, són aquests enfonsaments els que provoquen més lesions i és per això que s'hi ha posat fil a l'agulla per evitar-los.

A la recerca d'una major agilitat també s'ha recomanat novament a les colles que ja tinguin el peu muntat just quan l'altra colla ha descarregat el castell. Aquesta recomanació pretén, per tant, que no hi hagi espais buits de temps entre castell i castell. Alhora també es permet pujar una persona d'una colla al balcó de l'Ajuntament durant l'execució del castell per si ha de donar alguna instrucció i finalment, després del 3d9f i 4d9f simultanis de la Colla Vella per Sant Joan, també es podran fer dos castells alhora per part d'una colla.

Totes aquestes normes o recomanacions són les que afecten les colles, però els administradors també han insistit a dir que el públic no porti neveres, cadires o cotxets per tal que hi hagi més espai a plaça i els assistents puguin veure els castells correctament.