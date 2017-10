Les quatre claus de la diada castellera de Tots Sants

260x366 El 3 de 10 amb folre i manilles és una de les principals apostes dels Castellers de Vilafranca a la diada de Tots Sants / ACN El 3 de 10 amb folre i manilles és una de les principals apostes dels Castellers de Vilafranca a la diada de Tots Sants / ACN

La diada castellera de Tots Sants es presenta un any més com una de les cites més interessants del tram final de la temporada. La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès podria sumar dimecres prop d'una desena de construccions de gamma extra entre les quals destaquen el dos de vuit sense folre i el tres de deu emmanillat que preparen els Castellers de Vilafranca. L'exhibició, que repetirà el cartell habitual, amb els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona com a formacions convidades, girarà al voltant de quatre grans eixos.



Màximes aspiracions a Vilafranca



Les quatre formacions participants coneixen la importància de la diada de Tots Sants i saben que es fa gairebé imprescindible situar el llistó en la gamma extra. Els Castellers de Vilafranca centraran els esforços a tornar a descarregar el tres de deu amb folre i manilles i el dos de vuit sense folre, dues de les estructures més valuoses de la temporada que ja han completat enguany juntes a la diada de Sant Fèlix. El pilar de vuit serà un cop més la cirereta del pastís, però la incògnita se centra en la tercera ronda verda.

Després de descarregar cinc castells de gamma extra en el que va de temporada, els Capgrossos de Mataró es preparen per plantejar la diada més completa de la seva història. Els del Maresme volen repetir el cinc de nou folrat i el dos emmanillat i provar per primer cop enguany el pilar de vuit. Els Castellers de Sants apostaran pel dos de nou amb folre i manilles, si bé també assagen l'estructura del cinc. Els Xiquets de Tarragona podrien dur a plaça el pilar de vuit amb folre i manilles per segon cop aquesta temporada però l'intent de gamma extra passa per completar primer el doblet de castells bàsics de nou.



Descartada la tripleta de castells límit?



L'objectiu dels Castellers de Vilafranca des de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla passa per completar una diada amb tres construccions de les considerades gairebé impossibles, tres dels quatre castells més valuosos que s'han descarregat mai. A Tarragona van coronar el tres de deu amb folre i manilles, el dos de vuit sense folre i el quatre de nou net, i van descarregar el pilar de vuit emmanillat. A Reus, en la diada del Mercadal, van aparcar dues de les tres estructures principals i es van centrar en el dos de vuit sense folre. La tercera oportunitat arribava amb la diada de Tots Sants, però a hores d'ara sembla complicat que els verds tornin a provar el quatre de nou sense folre. Si descarten el pare dels castells podrien optar pel tres de nou amb folre i agulla per intentar igualar la seva millor actuació de la història.



Evitar caure serà un dels principals objectius



Dues de les quatre colles que actuaran a la plaça de la Vila arriben a la cita sense haver patit cap llenya de cap castell en el que va d'any. Als Capgrossos de Mataró només els ha caigut un pilar de quatre caminat; els Castellers de Sants destaquen gràcies a una temporada perfecta en la qual han descarregat les 170 construccions que han portat a plaça. Els Xiquets de Tarragona han apostat aquesta temporada per un creixement lent però sostenible, mentre que els Castellers de Vilafranca sumen tretze caigudes i, després de patir un ensurt important dissabte passat a Sant Cugat, voldran acabar el curs sense contratemps.



Una nova diada reivindicativa



Com ja va passar a Valls abans de la diada de Santa Úrsula, l'actuació de Tots Sants estarà precedida per la lectura d'un manifest demanant l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a càrrec de l'alcalde Pere Regull. Les colles alçaran els pilars de forma reivindicativa i les gralles entonaran 'Els segadors' abans de començar l'actuació.