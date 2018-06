Les ràdios i televisions catalanes d'àmbit nacional tornen a plaça

Tot i que els últims anys s'han anat avançant els castells, Sant Joan sempre és un moment important de la temporada. Abans s'hi feien els primers castells de nou, però actualment ja se n'han fet de gamma extra abans. De totes maneres, l'actuació de Sant Joan a Valls és la primera cita de gran nivell i els mitjans de comunicació l'aprofiten per començar la seva programació.

Catalunya Ràdio

L'informatiu casteller '3 rondes' torna aquest diumenge en la seva catorzena temporada. El programa, presentat pels periodistes Josep Almirall i David Prats, s'emetrà cada diumenge fins al 25 de novembre entre les 21 h i les 22 h . S'hi repassa tota l'actualitat castellera i inclou l'anàlisi a través de tertúlies. Catalunya Ràdio també serà present en les diades més destacades de l'any amb un seguiment especial.

RAC1

Des de fa uns quants anys la ràdio del Grup Godó ha optat pels castells amb la transmissió en directe de les actuacions més importants de l'any. La retransmissió de 'Castells RAC1' , que continuarà sent presentada per Xavier Aymerich i Benet Íñigo com a comentarista principal, aquesta temporada incorpora la Diada dels Minyons de Terrassa del 18 de novembre.

A més de l'última actuació destacada de l'any, també es retransmetran les actuacions d'aquest Sant Joan a Valls, la de Sant Fèlix, l'edició de diumenge del Concurs, Santa Úrsula i Tots Sants.

La Xarxa

La Xarxa de Televisions Locals també s'ha destacat últimament com el mitjà que encapçala l'actualitat castellera amb la retransmissió d'una gran varietat d'actuacions i amb el programa setmanal 'Dosos amunt!' Aquest diumenge es podrà veure la primera actuació, que a més també es podrà seguir a 'Xala!', la nova plataforma de distribució de continguts audiovisuals de castells en 'streaming'.

Aquest any es produeixen canvis en l'equip de retransmissions, encapçalat per Toni Comas i Esteve Giralt . A més, es realitzaran altres actuacions arreu del país, més enllà de les actuacions principals, a càrrec de Pep Ribes i Jordi Còdol. Pel que fa al programa 'Dosos amunt!', s'estrenarà la setmana vinent i serà presentat per Roser Marquès.