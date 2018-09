Els reptes castellers del setembre

Després d'un agost intens per a les colles de la zona tradicional i de descans per a aquelles de fora del Camp de Tarragona i el Penedès, les formacions ja tornen als assajos i encaren el segon tram de temporada. En les primeres setmanes força colles encara faran algunes actuacions de rodatge, però s'espera que en la segona quinzena de setembre es tornin a plantejar els seus castells límit. Per sobre de les altres destaquen les actuacions de Santa Tecla i la Mercè, tant les de colles locals com les de colles convidades. A més, aquest dilluns les dues colles de Valls es tornaran a veure a la plaça del Blat en la celebració de la Diada Nacional, i l'últim cap de setmana se celebrarà la primera jornada del XXVII Concurs de Castells a Torredembarra.

En alguna d'aquestes actuacions de setembre, per exemple, es podrien completar castells que van quedar pendents en l'actuació de Sant Fèlix. El cap de colla de la Vella, Albert Martínez, ja ha declarat que el 4d10fm es planteja com un objectiu de cara a l'actuació del primer diumenge de festes a Tarragona, el pròxim 16 de setembre. En aquesta actuació també hi participen els Castellers de Vilafranca, que podrien tornar a intentar algun dels castells del programa de Sant Fèlix. De la mateixa manera, la Jove de Tarragona encara té pendent l'assalt al 2d9fm, i els Xiquets de Tarragona, al 4d9f i descarregar el 3d9f.

A l'actuació de colles convidades de la Mercè, en canvi, hi seran els Minyons de Terrassa i la Joves de Valls, a més dels Castellers de Barcelona. Els egarencs només tenen el 9d8 com a gamma extra assolit, a més de tres 2d9fm carregats. La cita a Barcelona, per tant, es presenta com una bona oportunitat per ampliar gamma. En una situació semblant es troba la Joves de Valls, amb el 2d8sf com a únic gamma extra descarregat. El 5d9f, que va quedar en carregat, o el 2d9fm també es podrien veure a la plaça Sant Jaume, com també ho podrien fer aquest dilluns a la plaça del Blat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona van tancar el primer tram sense cap castell de nou, que molt probablement seran l'objectiu per a les actuacions de la Mercè.

Pel que fa a la gamma de nou pisos, els Castellers de Sabadell i els Xiquets de Reus també se'ls podrien plantejar en les pròximes setmanes. La cap de colla dels Saballuts, Bea Jiménez, ja ha anunciat la intenció de portar el 3d9f, i possiblement el 4d9f, aquest diumenge a l'actuació de la festa major de Sabadell. Per part dels reusencs, després de carregar el 3d9f a Cambrils, podrien tornar a provar-lo d'aquí a dues setmanes a l'actuació de l'Emili Miró a Terrassa o la setmana següent a la diada de la Misericòrdia de Reus.

El 30 de setembre, a més, Torredembarra acollirà la primera jornada del XXVII Concurs de Castells, cita en la qual força colles aprofitaran per aglutinar un bon gruix de camises i portar-hi els seus castells màxims. El mateix dia també se celebrarà la diada de Sant Miquel a Lleida amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Lleida.