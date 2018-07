La revolució dels Marrecs, Gausacs i Moxiganguers

En aquest inici de temporada l’atenció mediàtica s’ha posat principalment en la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el seu espectacular Sant Joan; com també el dos de vuit sense folre de la Joves de Valls o les dues torres de nou emmanillades dels Castellers de Vilafranca i de Sants d’aquest dissabte al Pla de la Seu. Però més enllà d’aquestes grans construccions hi ha hagut un seguit de colles que també han fet un gran començament de temporada i s’estan posicionant entre les colles més destacades del país. Aquestes són en primer terme els Marrecs de Salt, els Castellers de Sant Cugat i els Moixiganguers d’Igualada.

Aquest diumenge la colla gironina va portar el tres de nou amb folre fins a Vic en el que tot just era el seu primer intent de castell de nou fora de casa. Els Marrecs de Salt van poder-hi fer l’aleta per segon cop aquest any però aquest cop construcció va quedar en carregada. Tot i això la del diumenge va ser una nova demostració de força dels de la camisa blau ter. En primer lloc perquè van poder desplaçar més de 200 castellers i després perquè, tot i la caiguda, van poder completar l’actuació amb el dos de vuit amb folre seguint els passos que s’havien marcat.

Els d’Iruna Rigau encara tenen l’actuació de Festa Major de Salt en el darrer cap de setmana de juliol on voldran descarregar per segon cop enguany el 3d9f i estrenar el 5d8 que encara no han pogut portar a plaça. De la mateixa forma al seu local d’assaig se segueixen fent proves de 4d9f que podria arribar en el segon tram de temporada.

Els Castellers de Sant Cugat, alhora, també estan acostumats a fer un primer tram de temporada ambiciós i que aquest any tenia com a objectiu principal arribar a l’actuació de Festa Major amb opcions de fer el 3d9f; que finalment van poder carregar. D’aquesta forma els Gausacs ja van completar el primer castell de vuit en el darrer cap de setmana de març. De la mateixa forma a finals de maig es van convertir en la quarta colla en descarregar el 5d8 en aquesta temporada.

De la mateixa forma que els Marrecs, els del Vallès Occidental també els queden deures pendents. En el cas dels Gausacs aquest any encara no han pogut portar el 2d8f a plaça, tot i que tenien intenció de fer-ho per Festa Major però van descartar després de la caiguda del 3d9f.

Una altra colla que també s’ha establert en aquest nivell són els Moixiganguers d’Igualada. Tot i que encara no han pogut portar a plaça el 5d8, els de l’Anoia ja acumulen cinc tripletes de vuit aquesta temporada. Els igualadins, a més, tenen entre cella i cella la posada a punt del 3d9f que ja preparen perquè arribi en el segon tram de temporada.

El bon inici d’aquestes tres colles, alhora, contrasta amb les dificultats que estan tenint altres formacions acostumades en la gamma alta de vuit i castells de nou com els Xiquets de Tarragona, Castellers de la Vila de Gràcia, Castellers de Barcelona, Castellers de Sabadell o els Nens del Vendrell. Aquesta circumstància també confirma que les colles que ja porten uns anys en l’elit estan tenint més complicacions a l’hora d’aplegar castellers als assajos mentre que aquelles que vénen de baix es troben en un moment d’expansió.

Tant els Marrecs de Salt com els Castellers de Sant Cugat, de fet, actualment estan col·locades entre les colles classificades per la jornada de diumenge del Concurs de Castells. Aquest seria la segona vegada que aquestes colles actuen a la TAP entre les millors formacions del país.