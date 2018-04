De sentir-se petita i trista com una formiga a ‘Tocar el cel amb la mà’

Un nou conte infantil s'afegeix enguany a la biblioteca castellera. ‘Tocant el cel amb la mà’, que es presentarà el proper dissabte 21 d'abril a Badalona, recrea una història de superació personal i col·lectiva molt comú entre la canalla de les formacions castelleres. El llibre forma part de la col·lecció ‘Rondalles populars de Badalona’ tot i que ha estat etiquetat com a ‘Cultura popular de Badalona’ per diferenciar-lo. El conte explica la història d'una nena molt menuda que se sent “trista com una formiga” per la seva condició física. El seu desig, tocar el cel amb la mà, s'acabarà fent possible gràcies a l'ajuda de tots els membres de la colla de la seva ciutat. Anna Ariño, autora del conte, i Georgina Gonzàlez, la seva il·lustradora, han volgut aprofitar el vintè aniversari dels Castellers de Badalona per a la seva publicació.



La presentació tindrà lloc dissabte a les onze del matí al popular local d'El Círcol i comptarà amb la participació dels Castellers de Badalona. “Des del moment en què ens el van presentar [el conte] va tenir molt bona acollida entre els membres de la junta de la colla. Esperem que ens ajudi a donar-nos a conèixer, més si cap, a la ciutat, sobretot entre els més petits” afirma Eduardo Valdenebro, president dels ‘micacos’.



‘Tocant el cel amb la mà’ és el tercer projecte conjunt d'Anna Ariño i Georgina Gonzàlez. Totes dues han passat per les files dels Castellers de Badalona, si bé es dona el cas que mai han coincidit en el temps compartint pinyes. Georgina, que també va il·lustrar el conte ‘Nina i els Aspanens’ escrit pel presentador de RAC1 Quim Morales, va formar part de la canalla de la colla i en guarda molt bon record, “vaig passar molts anys d'infantesa i adolescència i hi vaig trobar amics, companyes, fadrines, tiets i àvies fantàstiques”. Els més menuts, potagonistes d'aquesta història, també són els culpables que Ariño s'enfaixès per primer cop, “fa dos cursos la meva filla petita Berta va apuntar-se a la colla” explica l'autora, “tant ella com el seu pare, que només s'havia apuntat per acompanyar-la, estan molt implicats [...] la meva filla gran i jo col·laborem en els diversos actes i trobades”.



La col·lecció ‘Rondalles populars de Badalona’ de la qual forma part aquest nou llibre neix per cobrir una necessitat real a la ciutat. Ana Ariño, mestre d'educació infantil i primària, explica que va detectar que l'alumnat del seu centre no coneixia gaire “les tradicions, costums i festes de la ciutat”. La seva aventura literària va començar quan va demanar a la Georgina uns dibuixos per il·lustrar la història que estava explicant als seus alumnes. Des d'aquell moment han intentat publicar un conte cada any.