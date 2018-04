260x366 La temporada castellera es posa en marxa amb esperit de superació / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La temporada castellera es posa en marxa amb esperit de superació / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

260x366 La temporada castellera es posa en marxa amb esperit de superació / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA La temporada castellera es posa en marxa amb esperit de superació / MOIXIGANGUERS D'IGUALADA

Diuen que els anys parells, quan se celebra el Concurs de Castells, tot s'accelera; les colles volen arribar al seu nivell òptim més aviat possible i això reformula lleugerament les intencions en l'inici de curs. Si bé els resultats de les últimes temporades ja són d'excepció, un cop més les colles comencen l'any superant-se. El primer trimestre, aquell que les colles fan servir per posar en marxa els motors, arrenca superant el nombre de castells alçats a aquestes alçades en les darreres temporades i trencant els registres quant a castells bàsics de vuit.



Si bé el primer castell de vuit pisos de la temporada van tornar a materialitzar-lo els Castellers de Barcelona en la diada de Santa Eulàlia, tanquem el mes de març amb 18 castells bàsics d'aquest nivell, 3 més que la temporada 2017 i 8 més que el 2016. En els últims anys només el 2015 va presentar millors registres amb un total de 20 construccions bàsiques en els tres primers mesos de temporada. També s'ha confirmat la tendència de creixement respecte al nombre total de castells provats que se situa prop del miler d'estructures, 100 més que el 2016 i molt a prop del màxim de 2015.



Deixant a una banda els registres globals, cal destacar que el nombre de colles que han alçat castells de vuit pisos abans del mes d'abril s’ha duplicat en els últims cinc anys. En aquest inici de temporada destaca la matinera incorporació dels Moixiganguers d'Igualada que van aprofitar la diada local de les Cotxeres per descarregar el seu primer tres de vuit de l'any i s'afegeixen així a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que van començar la temporada viatjant a Sicília on van descarregar també el primer pilar de sis de l'any, als Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, a les colles barcelonines de Sants i de la Vila de Gràcia i als Castellers de Sant Cugat, que també comencen amb ganes de seguir fent passes endavant.



No només les formacions més grans inicien la temporada amb forces renovades, colles com la dels Tirallongues de Manresa o els Castellers de Sant Pere i Sant Pau ja han mostrat les seves forces descarregant respectivament el primer dos de set i el primer cinc de l'any. Els Castellers de Mollet han rubricat el seu millor inici de curs en completar els dos bàsics de set i el cinc de sis. Els Encantats de Begues i els Castellers del Prat s'enfaixen de nou amb bones sensacions, les dues colles han completat ja el dos de sis i el tres amb agulla. S'afegeixen a la llista els nouvinguts Castellers de l'Adroc, que van presentar la seva nova camisa en societat en la diada del seu bateig i van apuntar-se el primer tres de sis.