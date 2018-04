La temporada castellera comença amb noves colles i nous projectes

Després d'un lleuger estancament pel que fa al creixement global del món casteller, l'any 2018 comença amb un repunt important en el nombre de formacions que podria acabar-se de materialitzar durant la temporada. Durant el primer trimestre del curs, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha acceptat dues noves agrupacions en període de formació, els Castellers de Mediona i els del Pallars, tantes com durant tota la temporada passada. A aquesta xifra cal afegir alguns projectes que van apareixent arreu del territori català, com el dels Minyons de la Terra Alta el juliol passat o els Castellers de Nou Barris, a la ciutat de Barcelona, ara fa tot just unes setmanes.



El passat 19 de febrer, la junta de la Coordinadora va aprovar l'admissió dels Castellers de Mediona, la cinquena agrupació de l'Alt Penedès. Els de Mediona van agrupar-se inicialment amb l'objectiu de realitzar una actuació anual coincidint amb la festa major del municipi però la bona acollida de la iniciativa els ha portat a fer un pas endavant i constituir-se com a colla convencional. Compten amb la col·laboració dels Castellers de Vilafranca i de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès com a padrins durant el procés que els ha de dur a consolidar l'entitat. El passat mes de desembre ja van alçar el seu primer castell de sis pisos, el tres de sis, i ja treballen per afegir-hi el quatre durant les primeres exhibicions de la temporada.



Ni un mes després, el dia 9 de març, els Castellers del Pallars -que han adoptat el sobrenom de Malfargats- van afegir-se al llistat de colles en formació. Amb seu a la Pobla de Segur, la primera agrupació de l'Alt Pirineu català neix com a proposta dels pressupostos participatius de l'any 2017 promoguts per l'Oficina Jove del Pallars Sobirà. El projecte va ser el que va comptar amb major nombre d'adhesions d'entre les 26 propostes rebudes i va posar-se en marxa a través d'un taller el mes d'agost que va comptar amb la col·laboració dels Castellers de Lleida. Enguany, la colla opta de nou als pressupostos participatius per tal de dotar-se de l'equipament necessari per a l'activitat castellera.



Actualment la Coordinandora de Colles Castelleres de Catalunya suma ja un total de 98 entitats estables més 4 en etapa de formació. A aquest nombre cal afegir les colles sorgides a l'estranger o fora dels països catalans, com ara els Xiquets de Hangzhou a la Xina, els Castellers de Lo Prado a Xile, les agrupacions europees o els Castellers de Madrid, que col·loquen el total d'agrupacions al voltant de les 110.