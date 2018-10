La temporada castellera encara la seva traca final

Amb l'arribada del novembre, la temporada castellera encara les darreres cites de la temporada. Amb força colles de la zona tradicional que ja han tancat temporada, l'interès es posa en el nord casteller que tindrà com a colofó final la Diada dels Minyons de Terrassa.

La primera actuació de gran nivell del novembre, com és habitual, és la d' aquest mateix dijous a Vilafranca per Tots Sants. Els Castellers de Vilafranca plantegen una actuació molt ambiciosa amb el 3d10fm i els dos castells sense folre. Els Capgrossos de Mataró tenen la possibilitat de realitzar la millor actuació de la seva història mentre que els Xiquets de Tarragona volen completar la tripleta màgica. Per últim els Castellers de Sants podrien acabar descartant els castells de nou a causa de les baixes de canalla.

L'altra gran actuació del darrer mes de temporada és la XL Diada dels Minyons de Terrassa el 18 de novembre. Una cita en la qual seran la colla local, a més dels Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants. L'anul·lació de l'actuació de Sant Narcís, alhora, farà que la colla malva també incrementi els seus esforços a la XVII Diada dels Xics de Granollers, la setmana prèvia a la seva Diada, en la qual podrien arribar a portar castells emmanillats.

Més enllà d'aquestes actuacions en les quals es veuran castells de gamma extra, també n'hi ha d'altres de destacades. Una de les principals és la Festa Major del Clot, en la qual tant els Castellers de Barcelona com Castellers de Sabadell voldran acabar l'any tornant a completar castells de nou. El mateix dia, l'11 de novembre, a Manresa es podria veure el primer intent de 2d8f de la història dels Tirallongues en l'actuació de la seva Diada. Finalment en aquest novembre també tindrà lloc la V Trobada de les colles del sud aquest cap de setmana amb la participació set colles i la XXIV Trobada de colles del Baix Llobregat, el 18 de novembre, amb deu colles.

Llistat d'actuacions destacades

1 de novembre

Diada de Tots Sants a Vilafranca del Penedès

Capgrossos de Mataró

Castellers de Sants

Castellers de Vilafranca

Xiquets de Tarragona

3 de novembre

V Trobada de les colles del sud a Cambrils

Brivalls de Cornudella

Castellers de Tortosa

Torraires de Montblanc

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta

Xiquets d'Alcover

Xiquets de Cambrils

Xiquets de Vila-seca

4 de novembre

Fira de Vila-rodona

Colla Joves Xiquets de Valls

Colla Vella dels Xiquets de Valls

11 de novembre

Festa Major del Clot a Barcelona

Castellers de Barcelona

Castellers de Sabadell

Sagals d'Osona

Diada dels Tirallongues de Manresa

Castellers d'Andorra

Castellers de l'Alt Maresme

Tirallongues de Manresa

XXVII Diada dels Xics de Granollers

Castellers de Mollet

Minyons de Terrassa

Xics de Granollers

18 de novembre

XL Diada dels Minyons de Terrassa

Capgrossos de Mataró

Castellers de Sants

Minyons de Terrassa

XXIV Trobada de colles del Baix Llobregat a Gavà