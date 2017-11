Un estudi sobre el procés de ‘turistificació’ dels castells guanya el I Premi CePAC per a treballs de recerca

Pau Roig Arnaus, estudiant de màster de Turisme Cultural de la Universitat de Girona ha estat guardonat amb el primer Premi CePAC per a treballs universitaris de recerca impulsat pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells amb la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Biennal de Castells. El jurat ha decidit entregar també un accèssit a Belén Moreno Maurano, estudiant del Grau de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu treball sobre els drets d'imatge en el fet casteller.



‘El procés de turistificació d'un patrimoni immaterial: la tradició castellera’ ha estat el treball guanyador triat d'entre els sis presentats al concurs, provinents de disciplines i universitats diferents. El jurat, format per Miquel Botella, com a representant del CePAC, Cristina Cumplido, per part de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV, Jordi Fornells i Xavier Capdevila com a experts del món casteller i Raquel Sans, com a secretària, ha volgut destacar la gran qualitat acadèmica de tots els treballs presentats.



En el cas del primer premi, dotat amb mil euros, el jurat ha valorat especialment “la concreció, claredat i coherència del treball amb el desenvolupament dels objectius”. Així mateix ha destacat molt positivament “la idoneïtat del contingut, tant pel que fa a la temàtica castellera analitzada, com per la repercussió de les conclusions en el coneixement del fet casteller” i ha posat èmfasi en “el caràcter innovador del treball”.



A l'hora de triar l'accèssit, concedit a Belén Moreno i amb una dotació de 500 euros, el jurat ha tingut en compte “l'oportunitat i la innovació de la temàtica estudiada”, els drets d'imatge dins del món casteller, així com la capacitat “d'anar més enllà d'una anàlisi descriptiva de la situació”, oferint una opinió crítica sobre el tema.



El lliurament dels premis, a càrrec de l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i del president del CePAC, Xavier Brotons, tindrà lloc divendres 17 de novembre al Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona, a partir de les set de la tarda.