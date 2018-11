El 'sí' amplia a quatre punts la diferència amb el 'no' però l'independentisme a Catalunya segueix sense arribar al 50%

"Vol que Catalunya esdevingui un estat independent?". La pregunta es repeteix baròmetre a baròmetre i la tendència del 2018 continua sent favorable als partidaris del 'sí'. El Centre d'Estudis d'Opinió ha publicat aquest divendres el tercer baròmetre de l'any, que consolida una lleugera majoria dels independentistes, que s'enfilen fins el 47,2% i amplien a quatre punts la distància respecte els partidaris del 'no'. Una distància, però, que el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha explicat que "trepitja els marges d'error", que són del 2,53 i, per tant, fa que els resultats continuïn molt ajustats.

Aquest és el quart baròmetre consecutiu en què la independència és l'opció preferida pels catalans, però mai fins ara el percentatge ha assolit el 50%. Al juliol eren el 46,7% dels enquestats els que optaven per un estat independent, un percentatge una mica per sota del 48% del mes de maig i del 48,7% de finals d'octubre de l'any passat. L'única enquesta contradictòria amb els baròmetres va ser la del mes de febrer d'enguany. Aleshores, en plena aplicació del 155, l'enquesta de context polític del CEO va oferir una imatge més semblant a la que hi havia durant la primera meitat del 2017: el 'no' es va enfilar fins el 53,9% amb el 'sí' a més de tretze punts de distància (40,8%).