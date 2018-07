260x366 ARA COMARQUES GIRONINES: La ciència com a reclam turístic a les comarques gironines ARA COMARQUES GIRONINES: La ciència com a reclam turístic a les comarques gironines

- La ciència com a reclam turístic a les comarques gironines. Vuit rutes combinen la descoberta del territori amb la recerca i el coneixement científic.



- Rescaten la història dels onze aeròdroms republicans que hi ha va haver a les comarques de Girona durant la Guerra Civil.



- L'Espai Thyssen ofereix una visita-joc als més petits.



- Onze dies d'oci i cultura a Calonge amb Culturefest.



- El festival Portalblau encara la recta final.



- Entrevista a Jan Millastre, director de Kreamics, Associació d'Afectats per Cremades de Catalunya: "Una experiència com la meva et mostra la feblesa dels valors del capitalisme".



- La columna de Toni Sala: 'Abans d'agost'.