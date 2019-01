260x366 ARA comarques gironines: Alarma social a Montjuïc per l'allau de robatoris en domicilis ARA comarques gironines: Alarma social a Montjuïc per l'allau de robatoris en domicilis

-Alarma social a Montjuïc per l'allau de robatoris en domicilis. Molts veïns d'aquest barri gironí reforcen la seguretat de casa seva i la Policia Local i els Mossos intensifiquen les patrulles per la zona.



-Pau Riba i Jaume Sisa recorden l'artista Damià Escuder, el seu guia espiritual.



-Tornen a l'absis de l'església de Palau-sator les transgressores pintures de Lluís Bosch Martí destruïdes per un escamot d'extrema dreta ara fa 50 anys.



-Entrevista a Laia Cruañas, transsexual que reclama el canvi de nom i de gènere al seu DNI: "Sentir-te dona en un cos d'home és com portar unes sabates que et van petites i et torturen".



-La columna de Toni Sala: "Neurosi".