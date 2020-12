260x366 'ARA comarques gironines': Quan la migració és per fugir del masclisme i el matrimoni forçat 'ARA comarques gironines': Quan la migració és per fugir del masclisme i el matrimoni forçat

Aquest dijous, amb l'ARA, nou suplement de les comarques gironines:

--Quan la migració és per fugir del masclisme i el matrimoni forçat. Augmenta el nombre de menors no acompanyades que marxen del Marroc a la recerca d'oportunitats que els hi són negades al seu país pel fet de ser dones.

--De la formació universitària a la inserció laboral. L'Oficina Universitat Empresa de la UdG encamina estudiants i llicenciats al mercat laboral.

---A la caça de la grenya medieval. Un càsting per fer d'extra a la sèrie basada en "La catedral del mar" atrau centenars d'aspirants.

--La columna de Toni Sala: "Amb les restriccions pandèmiques"