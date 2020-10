260x366 'ARA comarques gironines': La supressió dels actes de Sant Narcís colpeja sectors ja molt castigats per la pandèmia 'ARA comarques gironines': La supressió dels actes de Sant Narcís colpeja sectors ja molt castigats per la pandèmia

-La supressió dels principals actes de les Fires de Sant Narcís colpeja sectors ja molt castigats per la pandèmia.

-El rebrot dels fanzins. Dues publicacions amateurs reivindiquen el paper davant el frenesí i la saturació d'imatges a les xarxes.



-Palafrugell, el municipi amb el risc més alt de rebrot de la pandèmia de tot el país.



-Entrevista a Quim Corominas, artista, pedagog i col·leccionista: "En la feina creativa t'has de reinventar, no et pots recolzar en el que ja has fet".



-La columna de Toni Sala: "Irresponsables".