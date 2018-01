Acord de diverses entitats de Girona per potenciar la mediació

La mediació com a sistema de resolució de conflictes encara no té la implementació que seria desitjable. Així ho entenen diverses entitats i institucions de les comarques gironines, que signaran un conveni per fer un estudi diagnòstic sobre les causes de l’escassa utilització d’aquest recurs i per impulsar mesures perquè la societat el conegui més i en faci més ús. El conveni, pioner a Catalunya, se signarà la setmana vinent durant la jornada Mediació i pràctiques col·laboratives, que se celebrarà a Girona amb la participació del Col·legi d’Advocats de Girona, les delegacions de Girona del Col·legi de Psicologia de Catalunya i del Col·legi de Treball Social, i la Cambra de Comerç de Girona, amb el suport dels Serveis Territorials de Justícia de Girona i la Universitat de Girona.

Acord en el 80% dels casos

Paloma Lavandeira, advocada i mediadora, membre de la comissió de mediació del Col·legi d’Advocats de Girona, sosté que s’ha demostrat que la mediació és una bona eina en la resolució de conflictes i que aconsegueix un grau més alt de compliment de l’acord al qual han arribat les parts, si es compara amb les resolucions dictades per un jutge. En un 80% dels casos en què es busca una mediació s’acaba arribant a un acord i, d’aquesta manera, s’evita haver d’acudir a la justícia. Entre els avantatges d’aquest recurs, Lavandeira també destaca el fet que propicia solucions “constructives” i fomenta que “cap de les dues parts se senti perdedora”.

La mediadora lamenta que, tot i que en els últims anys s’ha anat implementant aquest recurs, encara no s’ha normalitzat prou. En l’àmbit familiar és on més s’utilitza. En altres àmbits, com en el dels conflictes veïnals, s’estan realitzant experiències de mediació amb molt bons resultats, indica Lavandeira, que destaca un conflicte entre veïns i propietaris de locals d’oci nocturn en una localitat de la Costa Brava que s’ha pogut resoldre a través de la mediació.

Segons dades dels Serveis Territorials de Justícia de la Generalitat, a les comarques gironines s’han fet un total de 1.994 mediacions des de l’any 2001, una xifra considerada massa baixa. Un dels reptes que es proposen els impulsors del conveni que se signarà la setmana vinent és difondre amb més força entre la societat els avantatges d’aquest recurs. El Col·legi d’Advocats de Girona compta amb una oficina del Servei d’Orientació a la Mediació, on s’informa sobre aquesta mesura alternativa a la justícia i on l’any passat es va prestar servei a 529persones.

En la jornada Mediació i pràctiques col·laboratives que es farà a Girona el divendres 19 de gener participaran experts com Óscar Negredo i Isabel Bujalance, que explicaran la seva experiència en l’exercici del seu rol de mediadors.