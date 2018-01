Acord en el litigi pel toc nocturn de les campanes de la catedral de Girona

Un dels litigis més polèmics dels últims anys a Girona arriba al final. El jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha ratificat l'acord per rebaixar el so de les campanes de la catedral de Girona i acabar així amb el judici iniciat fa dos anys.

La jutge ha donat el vistiplau al pacte, al qual han arribat tres de les quatre parts implicades en el cas: el capítol de la catedral, l'Hotel Històric i l'Ajuntament. D'aquesta manera, el soroll de les campanes es rebaixarà entre la 01.00 i les 06.00 hores fins als 50 decibels, l'hotel assumirà part del cost de la instal·lació del sistema per reduir-lo amb 3.000 euros i la magistrada ha donat un termini de quatre mesos per fer efectiu el canvi.

Qui s'ha apartat del procediment ha estat l'Associació de Veïns del Barri Vell-Centre, que ha entrat un escrit al jutjat en què notificava aquesta decisió. De fet, l'entitat (la quarta part en discòrdia) ja es va mantenir al marge de l'acord i va manifestar que deixaria que fos el jutjat qui decidís.

Dos anys de discòrdia

A principis del 2016, l'Hotel Històric, situat al costat de la catedral, va fer arribar una queixa a l'Ajuntament perquè el toc de les campanes superava els decibels permesos i no permetien el descans dels clients, malgrat haver insonoritzat totes les habitacions. Llavors, l'equip de govern, encapçalat per Carles Puigdemont, va acordar amb el bisbat que cessarien els tocs a les nits.

Una decisió que va fer empipar els veïns del Barri Vell, que van organitzar una croada per recuperar el so de les campanes. La polèmica va recaure en mans del substitut de Puigdemont quan el van investir president, Albert Ballesta, que va excloure les campanes de la catedral de l'ordenança de sorolls emparant-se en la llei de centres de culte, que reconeix el toc com a singular. I les campanes van tornar a sonar a les nits, la qual cosa va fer aixecar un altre cop les queixes de l'hotel.

Al final, l'Històric va presentar un contenciós contra el capítol, els veïns i l'Ajuntament. El judici es va celebrar el 16 de març, però unes setmanes més tard es va aturar perquè la jutge va demanar a les parts que intentessin arribar a un pacte que, finalment, avui s'ha fet realitat.