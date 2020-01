Actuacions entre compres

LA COMBINACIÓ de productes de rebaixes amb un escenari on s’ofereixen una gran varietat d’actuacions és la clau de l’èxit de l’anomenat Districte21, una proposta que en les últimes edicions ha captat més de 12.000 visitants. En la seva tercera edició, que comença avui a la Fira de Girona i s’allargarà fins diumenge, hi haurà una trentena d’expositors amb roba de moda i complements, cinc actuacions musicals i nombroses activitats per al públic infantil. Entre les actuacions programades destaca la proposta de jazz fusió a càrrec de Rubén Berengena Trio & Enric Canada (dissabte, a les 19 h) i les versions acústiques de Mandie’s Soul (diumenge, a les 19 h). L’entrada és gratuïta i l’horari és de 10 h a 21 hores, excepte diumenge, que es tancarà a les 20 hores.