Adeu a les àguiles franquistes

Les quatre àguiles franquistes que hi ha al pont de l’Aigua, que uneix el municipi de Sarrià de Ter amb el barri gironí del Pont Major sobre el Ter, tenen els dies comptats, segons l’acord a què han arribat els dos municipis. La petició formal per treure els escuts s’ha presentat a la Generalitat, que té les competències de la carretera del pont. Ha sigut l’acaldessa de Girona, Marta Madrenas, qui ha reactivat una antiga petició del municipi de Sarrià, que el 2007 ja va iniciar una campanya per retirar els símbols franquistes del municipi. En aquell moment es van instal·lar unes plaques al pont en què es recorda que va ser reconstruït amb l’esforç dels presoners republicans durant la postguerra. La moció aprovada llavors per Sarrià deia: “Mantenir aquests símbols al carrer, ben visibles, és incompatible amb la defensa dels valors de la democràcia i la llibertat”.