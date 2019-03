Adolescents perfectes o felices?

Fa pocs dies vam poder veure als noticiaris de les principals cadenes imatges de la passarel·la de moda 080 Barcelona Fashion, en què models extremadament primes lluïen peces de roba només aptes per a noies anorèctiques. A la televisió, a les revistes, als videoclips musicals i a les pel·lícules ens bombardegen contínuament amb imatges de noies amb cossos pretesament perfectes i desitjables. Imatges que es converteixen en exemple i model per a milers de noies que es troben en una edat difícil i vulnerable, en què encara estan establint les bases per consolidar la seva personalitat. Aquest culte al cos s’ha vist dramàticament agreujat per la irrupció i generalització de les xarxes socials en aquesta franja d’edat. La immediatesa en la resposta i la fixació per agradar i ser populars a través de la imatge s’han convertit en una trampa, de vegades mortal, per a les adolescents, un dels sectors més vulnerables i alhora més innocents que reben en primera persona les conseqüències d’aquesta obsessió per la imatge de la qual tots nosaltres, com a societat, som responsables.

Malgrat les múltiples campanyes de conscienciació, passen els anys i no n’aprenem. Ens posem les mans al cap davant les reiterades advertències dels professionals del dramàtic augment de les xifres de patologies alimentàries i mentals en les adolescents, però no fem res per posar-hi remei. Actualment a Catalunya al voltant de 30.000 noies pateixen alguna mena de patologia alimentària, i les xifres continuen creixent.

Els occidentals vivim en una societat cada vegada més exigent, amb un nivell de competència estèril que sovint ens aboca a fingir ser el que no som. Les adolescents amb anorèxia alimentària, tristament nombroses, són un clar reflex de la patologia d’una societat abocada a la frivolitat i al consum ràpid que s’aferra a referents eteris i insubstancials i que s’instal·la en una perillosa superficialitat. Les noies han de ser guapes, primes, atractives i, a sobre, han d’estar convençudes de ser-ho. I les que no ho siguin, o els altres pensin que no ho són, seran rebutjades i s’hauran de conformar aplaudint les guanyadores. Això en noies amb baixa autoestima és una bomba de rellotgeria.

Malgrat les múltiples denúncies des de sectors diversos de la societat que alerten del possible alt grau de nocivitat que poden implicar aquestes imatges per als adolescents, el món de la moda continua mirant cap a un altre costat i no es dona per al·ludit quan se l’acusa de ser un dels màxims responsables de l’augment de les patologies alimentàries en la nostra societat. Però no siguem il·lusos: no només ells en són els responsables. Ens correspon a tots, com a societat, i especialment als mitjans públics, que se suposa que han de vetllar pel benestar de la població, deixar de fer el joc a les grans empreses i multinacionals del desig i aturar d’una vegada per totes la difusió d’imatges i de models falsos, superficials i nocius, que aboquen les nostres adolescents a una competència malaltissa que sovint acaba amb resultats dramàtics.

Què volem que siguin les nostres joves: perfectes o felices?