Adrià Puntí obre la porta al seu univers creatiu a Salt

Adrià Puntí ha portat el nom de Salt, la seva vila natal i on encara viu, per molts escenaris. Era qüestió de temps que l’admiració del municipi per un dels seus fills predilectes es concretés en un projecte musical innovador. Ahir es va presentar al Teatre de Salt una doble proposta que Puntí portarà els dies 28 i 29 de setembre a aquest espai i a La Mirona, uns espectacles que permetran entrar dins el peculiar i inclassificable “univers Puntí”.

La primera proposta, titulada Pasen y vean, farà servir els recursos teatrals per mostrar el treball de creació de l’artista, però tot i no ser un concert “tindrà moments unplugged ”, va explicar ahir Puntí. L’endemà, a la sala de concerts La Mirona, l’artista del veïnat de Salt presentarà el seu disc Enriu-te’n fins que el cor et digui prou. Els que vagin a un o als dos espectacles tindran la possibilitat d’adquirir el CD pintat personalment per Puntí.

L’angoixa del creador

Adrià Puntí va explicar que Pasen y vean permetrà conèixer “l’angoixa del creador, els moments d’inspiració i de bogeria, i els de descans i de divertiment” de tot el procés que ha portat a completar l’Enriu-te’n fins que el cor et digui prou.

“Faré servir els recursos teatrals per explicar el procés creatiu d’un artista que passa de l’emoció a la bogeria controlada”, va afegir Puntí.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va recalcar la importància d’anar a l’espectacle i al concert i va agrair que Adrià Puntí hagi triat Salt per presentar la seva última obra.

“Tenim el privilegi de poder gaudir d’un espectacle diferent, que surt dels paràmetres tradicionals, en què exposarà el procés creatiu de la seva música des de diferents vessants”, ha destacat l’alcalde.

Les entrades per al concert i l’espectacle es poden adquirir a la web de La Mirona i a la del Teatre de Salt, i tenen diverses modalitats, que permeten veure només una de les propostes, totes dues o adquirir també un CD personalitzat pel mateix Puntí, que ha avançat que cadascun “serà una peça única”. Per aquesta raó la venda de cedés es tancarà si supera el nombre d’exemplars que podrà acabar personalment l’artista.