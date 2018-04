Agents ambientals a Girona Per avisar i sancionar

Un equip de cinc agents ambientals circulen per diferents barris de la ciutat de Girona amb l’objectiu de vetllar perquè els ciutadans compleixin les ordenances municipals en matèria de medi ambient. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, explica que si bé els agents poden imposar sancions, l’objectiu principal que persegueix la iniciativa és “fer prevenció i, per exemple, evitar que la gent embruti o confirmar que llenci la brossa de manera adequada”.

Des del mes de novembre dos agents ambientals ja estaven fent aquesta feina, però l’Ajuntament ha decidit ampliar l’equip fins als cinc agents una vegada demostrada la seva efectivitat. Des que s’ha posat en marxa aquesta figura hi ha hagut 224 altes noves en el cens d’animals, mentre que fins ara la xifra habitual era d’aproximadament un centenar a l’any. L’actuació d’aquests agents ha permès aixecar 443 actes per infraccions diverses de les ordenances municipals, 397 de les quals per incompliments en matèria de residus, perquè s’ha actuat “principalment en els entorns dels contenidors i els comerços”, i les 46 actes restants han estat relacionades amb l’ordenança de tinença d’animals.

Control dels gossos

El regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Eduard Berloso, ha anunciat que l’Ajuntament treballa en la modificació de la normativa per fomentar les actituds cíviques dels amos d’animals de companyia, sobretot de gossos. Pròximament, segons el regidor, es posarà a disposició de tots els propietaris de gossos una ampolleta. La idea és que l’omplin d’aigua i n’aboquin damunt les miccions que els animals fan a la via pública, per evitar que es malmetin les superfícies. L’ampolla es lliurarà des de l’Ajuntament de Girona gratuïtament a tots els propietaris dels gossos que estiguin censats.