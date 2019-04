Agricultura pren mesures contra l’acció defoliadora de l’eruga peluda a la Selva

És la segona espècie defoliadora més important a Catalunya. El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l’atacarà amb tractaments fitosanitaris per minimitzar-ne l’afectació als boscos. L’eruga peluda del suro ( Lymantria dispar ) causa importants danys especialment a l’alzina surera ( Quercus suber ) i l’alzina ( Quercus ilex ), amb defoliacions parcials o completes segons la intensitat de la plaga. Els tractaments aeris s’aplicaran durant el mes de maig sobre 2.000 hectàrees de municipis de la Selva.

L’any passat es van detectar fortes defoliacions produïdes per aquesta eruga en molts boscos catalans. Les afectacions més importants van ser a la comarca de la Selva, on pràcticament 1.000 hectàrees van resultar defoliades al 100%. També es van instal·lar trampes de feromones per a la captura de papallones per poder fer un monitoratge de la plaga.

Es preveu que hi hagi una nova explosió de la plaga durant la primavera. Aquest insecte es troba en equilibri de manera natural als boscos, però cíclicament es constitueix en plaga. Les causes d’aquesta fluctuació tenen relació amb el comportament dels depredadors i paràsits associats, amb l’alimentació i amb altres factors ambientals.

Andalusia i les Illes Balears també preparen tractaments aeris de control. En altres països europeus, com és el cas d’Itàlia, a l’illa de Sardenya, també s’han aplicat tractaments en importants superfícies.

Danys en el negoci del suro

Els danys de l’eruga poden dificultar les tasques de pela del suro i fins i tot impedir-la, a banda d’alterar els processos fisiològics de l’arbre, com ara pèrdua de fructificació i la formació d’un menor gruix llenyós i suberós. La producció de suro és estratègica per al sector forestal català i un exemple de conservació de determinats ecosistemes. Té un valor de més de 5 milions d’euros anuals.