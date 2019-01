Aigua és vida denuncia que sis municipis gironins paguen tres vegades més per l'aigua que Girona, Salt i Sarrià de Ter

L'entitat Aigua és Vida de Girona ha posat la lupa en el preu de l'aigua i les diferències entre municipis. Segons ha denunciat a través d'un comunicat, els veïns de Vilablareix, Aiguaviva, Sant Julià de Ramis, Fornells de la Selva, Bescanó i Quart "paguen fins al triple de preu per un consum bàsic d'aigua, en comparació al que paguen a Girona, Salt i Sarrià de Ter".

Aquests sis municipis compren l'aigua a Agissa -l'empresa mixta de Girona, Salt i Sarrià de Ter, però després paguen un preu diferent pel servei. Així, segons dades de l'Observatori de l'Agència Catalana de l'Aigua, els veïns de Girona, Salt i Sarrià de Ter paguen 6'70€ per un consum de 12 metres cúbics mensuals, mentre que a Vilablareix paguen 9'50€ i a Quart 13'49€, per la mateixa quantitat. "Algú hauria d'explicar perquè es revèn l'aigua a un preu molt superior a la que s'ha comprat i les diferències entre els municipis", exigeixen des de l'entitat.

A més a més, Aigua és vida subratlla que el preu de venda que fa Agissa a aquests sis municipis "és quatre vegades superior al preu que de venda d'aigua que ofereix al Consorci de la Costa Brava". Però després, aquest organisme de la Diputació, a través de l'empresa mixta ABASTEM, "ven l'aigua als municipis amb el mateix preu de venda que aplica Agissa, que és quatre vegades superior". "Té realment el Consorci uns costos per la prestació del servei que arriben a quadruplicar aquest preu?" es pregunten des de la plataforma.

Uns preus per la venda de l'aigua que, segons l'entitat, "no s'han aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua, tal com marca la llei". De fet, les auditories realitzades a Agissa entre els anys 2012 i 2015 marquen que l'empresa d'aigües hauria d'aprovar el preu de venda d'aigua en alta d'acord amb un estudi de costos de les instal·lacions "però no està complint i l'Ajuntament de Girona tampoc sembla que hi hagi posat remei a aquesta irregularitat".

Agissa és l'empresa mixta d'aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i està formada per Girona SA i els tres ajuntaments. Des del 2015 està immersa en un cas als jutjats per irregularitats detectades en la gestió del subministrament d'aigua, denunciades per la CUP. Des del setembre del 2017 la gestionen els tres ajuntaments per ordre del jutge, que va apartar del consell d'administració als socis privats d'Agissa, Girona SA, una empresa formada per CaixaBank, FCC-Aqualia i Agbar.

El Consorci de la Costa Brava és un organisme format per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí, que gestiona els recursos hidràulics d'aquesta zona. La Sindicatura de Comptes va denunciar una sèrie d'irregularitats durant l'exercici del 2016 perquè, entre d'altres, el Consorci va signar 93 contractes per més d'un milió d'euros a través de contractes menors, i no per concurs públic, tal com marca la normativa.