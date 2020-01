Albert Om i Joan Laporta, dissabte Al Festimams

La quarta edició del Festimams, el festival que fusiona humor, música i gastronomia, arrencarà aquest dissabte (21 hores) a Girona amb la presència del periodista Albert Om i l’expresident del Barça Joan Laporta. L’esdeveniment, que tindrà lloc durant els cinc dissabtes de febrer, permetrà que artistes i humoristes interactuïn amb el públic durant el sopar a l’Hotel Palau de Bellavista by URHhotels.

La resta de personatges actuals del panorama televisiu, esportiu, radiofònic i musical català que hi participaran són: Joan Dausà (8 de febrer), Marc Giró, Xuriguera, Fel Faixedas i Sílvia Soler (15), protagonistes del Polònia de TV3 (22) i el Peyu, Jair Domínguez i Elisenda Carod (29). Només queden entrades per a l’actuació de Dausà.

Gastronomia de proximitat

El Festimams, dirigit per Fel Faixedas i Raül Cuadras, potencia en aquesta edició l’apartat gastronòmic de proximitat amb la participació de Girona Excel·lent, el segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona, i els vins de la DO Empordà. Iniciat a Arbúcies i Santa Coloma de Farners, el festival se celebra per segon any seguit a Girona.