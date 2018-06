L’Alhambra és a Girona

Aquests dies el Barri Vell de Girona està cap per avall pel rodatge de la sèrie sud-coreana Records de l’Alhambra. La ficció ja ha gravat algunes escenes a Andalusia, però ara trasllada les localitzacions a Girona, que a la sèrie figurarà que és Granada. Alguns gironins es pregunten com és que no es titula Records de Girona i especulen que potser per als coreans l’Alhambra i la catedral de Girona són dos monuments molt propers d’Europa. Els productors afirmen que les ciutats s’assemblen pel fet que totes dues tenen “molta pedra”. Entre els actors hi ha el component d’una boy band coreana d’èxit anomenada EXO. La sèrie, dirigida per Ahn Gil-Ho, es podrà veure a la plataforma Netflix. Unes 160 persones integren l’equip tècnic. Entre ells també hi han participat una cinquantena de figurants gironins.