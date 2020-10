Aloja, fira medieval a Banyoles

BANYOLES celebra aquest cap de setmana la dotzena edició de la Fira Medieval Fantàstica Aloja, amb les mesures de protecció que exigeix la pandèmia. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, es farà a la plaça Major un mercat medieval, amb un aforament limitat. La companyia Alma Curae s’encarregarà de fer l’espectacle inaugural, amb una representació d’un combat medieval, demà divendres a les 19 h, i també farà altres espectacles durant la fira, com el pas d’armes o el seguici del cavaller. També s’encarregarà de l’espectacle final de foc Pandemoniom, juntament amb Gàrgoles de Foc. Al llarg de dissabte i diumenge es faran sortides teatralitzades amb la barca Tirona, i itineraris per la Banyoles medieval. Per a tots els actes cal inscriure’s per reservar cadira.