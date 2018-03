Ambició en la segona edició del Sea Otter Europe

El Sea Otter Europe, el festival ciclista que aspira a convertir-se en el més important d’Europa, ha presentat un ambiciós programa per a la segona edició, que se celebrarà del 8 al 10 de juny a Girona. Amb diverses proves d’alt nivell, que sens dubte ajudaran a la internacionalització del festival, tant per la difusió com per la participació, enguany es vol superar la xifra de 30.000 persones que el van visitar l’any passat. Fontajau tornarà a ser el centre neuràlgic i s’habilitarà una zona perquè tots els ciclistes hi puguin menjar.

Una de les proves que va tenir més participació l’any passat, la Marxa Cicloturista Internacional (uns 1.500 ciclistes), aquest any es divideix en dues etapes, dissabte i diumenge, i entra a formar part del circuit internacional Gran Fondo World Tour. També és novetat que la Copa Catalana Internacional BTT augmenta de categoria i serà classe 1 del rànquing de la Unió Ciclista Internacional. Pel que fa a la Pirinexus 360 Challenge, possiblement la prova més espectacular del festival, tindrà un circuit de 350 km que s’ha de cobrir en 15 hores, i que recorrerà Girona de mar a muntanya i farà un tram al Vallespir. Es pot trobar més informació a Seaottereurope.com.