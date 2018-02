Amnistia de l’Alt Empordà plega per desacord amb l’entitat sobre els presos

Després de trenta anys, el grup local 62, de l’Alt Empordà, d’Amnistia Internacional (AI) ha decidit dissoldre’s per desacords amb l’organització. En un comunicat fet públic el 30 de gener, els seus integrants manifesten: “Dubtem de la imparcialitat i la independència d’Amnistia Internacional i no podem, d’ara endavant, defensar algunes decisions preses per Amnistia Internacional que ni entenem ni compartim”. I afegeixen: “Malauradament, alguns posicionaments d’Amnistia Internacional ens han fet dubtar d’aquesta garantia, especialment perquè són casos que coneixem de molt a prop i dels quals tenim informacions diverses i contrastades (i si això ens passa en casos propers, ens fa dubtar de si també passa en altres casos llunyans dels quals no tenim tant coneixement)”.

Tot i que en el comunicat no s’esmenta ni una sola vegada Catalunya ni es fa cap referència als presos polítics, fonts pròximes al grup afirmen que l’actitud d’AI davant l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ha sigut “la gota que ha fet vessar el got”, tot i que ja hi havia desacords anteriors amb AI per altres casos. Aquestes fonts afegeixen que en el grup estan “profundament decebuts” perquè creuen que els casos de Sànchez i Cuixart encaixen perfectament amb la definició de presos de consciència d’AI.

Els membres dimissionaris no han volgut fer declaracions i s’han remès al comunicat. Per la seva banda, AI Catalunya respecta i alhora lamenta la decisió del grup. “Ens sap greu per la bona relació personal que hi mantenim i els agraïm la feina feta durant anys”, diuen fonts d’AI Catalunya. Actualment, AI considera “excessiva i desproporcionada” la presó provisional de Sànchez i Cuixart i en demana l’alliberament immediat.

El grup d’Amnistia Internacional a l’Alt Empordà era un dels més antics de tot l’Estat.