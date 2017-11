Des del Parc Central es pot contemplar el triangle format per la Farinera Teixidor, la Casa Teixidor (coneguda com Casa de la Punxa) i el més humil edifici de l’antiga estació de tren d’Olot. Vaig dibuixar aquest últim edifici per la simplicitat de les seves línies arquitectòniques i la curvatura de les branques de les palmeres que hi ha just al costat.

Dibuix i text: Xosé Pais (Urban Sketchers Girona)