Antiguitats a la Bisbal

ELS AMANTS DE LES ANTIGUITATS i el disseny tenen cita, d’avui al 22 d’abril, a la Bisbal d’Empordà, on se celebra la 12a edició de la Biennal Antic & Design Empordà. El Pavelló Firal acollirà una vintena d’expositors amb una selecta i variada mostra de mobles, pintures, escultures i arts decoratives dels millors antiquaris de l’Empordà i altres punts de Catalunya i l’estranger. Al certamen, peces d’època conviuran amb ambients contemporanis. L’última edició, el 2017, va tenir més de 3.000 visitants, amb un increment de persones procedents de l’àrea de Barcelona i del sud de França. La Biennal va néixer afavorida per la nombrosa presència de brocanters i antiquaris a la Bisbal, on també hi ha un gran nombre de ceramistes, que també exposaran els seus productes al Pavelló Firal.