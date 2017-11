Aparadors d’informació

L’Ajuntament de Camprodon ha posat en marxa aquest any una iniciativa diferent per difondre les activitats i actes que es duen a terme a tota la Vall: convertir els aparadors de les botigues on no hi ha activitat en punts d’informació turística. Amb aquest objectiu, el consistori instal·la una pantalla de televisió que informa dels diversos actes programats els pròxims dies, que es complementen amb cartells i fotografies.

“És una manera molt econòmica de convertir qualsevol aparador inutilitzat en un punt d’informació turística; només has de comprar un televisor i treure profit de les noves tecnologies”, destaca a l’ARA el regidor de Turisme, Xavier Juncà, que especifica que el contingut publicitat “es gestiona des de l’Oficina de Turisme amb la col·laboració de les entitats, les empreses i les associacions”. I és que tothom que vulgui publicitar una activitat pot fer-ho des d’una aplicació a través de la qual poden penjar les propostes organitzades i, alhora, veure quines són les que hi ha programades.

Ràpida actualització

Tota aquesta informació queda emmagatzemada i s’emet automàticament per la pantalla de televisió de cada aparador. “Ara als organitzadors o impulsors d’activitats ja no els cal imprimir cartells, enganxar-los, ni substituir-los quan plou. Més encara, qualsevol agent, sigui públic o privat, pot actualitzar la informació o donar a conèixer canvis en la programació a l’instant”, indica Juncà que fa una valoració molt positiva del primer aparador transformat. “Ha funcionat molt bé i ha tingut una acollida excel·lent. Per aquest motiu, obrirem més punts arreu del territori” de la comarca, augura el regidor. En aquest sentit, les previsions del consistori apunten a “obrir-ne tres més durant el 2018 i poder acabar la legislatura amb sis o vuit punts d’informació”.

Tot tipus d’activitats

Paral·lelament, l’Ajuntament continua treballant per dinamitzar econòmicament els comerços del municipi, però considera que la iniciativa és complementària. “És un mètode innovador per aprofitar els locals buits a un cost molt baix, mentre continuem treballant per reactivar els comerços tancats”, conclou el regidor de Turisme.

La informació que ofereixen a través de les pantalles de televisió és d’allò més diversa. Des dels cursos que s’organitzen des de l’Ajuntament, fins a les festes del casal d’avis, les xerrades d’entitats o els anuncis del consistori. També es poden trobar activitats culturals com exposicions, concerts o espectacles. A més d’informació turística de la Vall de Camprodon com els punts d’interès, els valors naturals, culturals i arquitectònics de la zona o les visites guiades programades per als pròxims dies. Tota la informació turística i cultural de la comarca en una sola pantalla de televisió.