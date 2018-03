Aperitiu literari de Sant Jordi amb brunyols

Brunyols (com en diuen a l’Empordà), vi de la terra i escriptors amb ganes de xerrar. És la combinació d’un cert realisme màgic que ha permès a una modesta llibreria de Torroella de Montgrí liderar el preàmbul literari més concorregut abans de la celebració de Sant Jordi. El berenar literari de la llibreria El Cucut arriba avui a la vuitena edició com una cita literària i gastronòmica plenament consolidada, amb una programació i una llista d’assistents que cada any fa més goig. L’ànima de la festa, cada any més sàvia que rica, és Teresa Calabús. “Convoquem la diada prèvia a Sant Jordi amb més participació del sector”, s’enorgulleix.

Record per a Abelló

En el programa d’aquest any es recordarà la desapareguda poeta Montserrat Abelló l’any que es commemora el centenari del seu naixement. Laura Borràs, comissària de l’Any Montserrat Abelló, glossarà la figura de l’escriptora. En un espai literari es llegiran ininterrompudament les seves poesies.

Ente els autors que han confirmat la presència a la cita hi ha Joan-Lluís Lluís, Najat El Hachmi, Vicenç Pagès Jordà, Blanca Busquets, M. Mercè Cuartiella, Roser Amills, Anna Carreras, Coia Valls, Xulio Ricardo Trigo, Núria Pradas, Maria Carme Roca, Montserrat Tura, Carme Martí, Marcel Riera, Francesc Ten, Joan Manuel Soldevilla, Antònia Carré-Pons, Jordi Dausà, Josep Pastells, Ricard Ustrell, Joan Lluís Bozzo, Josep M. Terricabras, Martí Gironell i Neus Arqués. També hi acudeixen un bon nombre d’editors.

L’esdeveniment permet degustar productes locals i de l’Empordà, entre els quals no hi poden faltar els magnífics brunyols que elabora la llibreria. “L’any passat en vam fer més de 1.200. També elaborem pastissos de xocolata i de taronja i tenim una fleca que ens fa un pa molt especial i un restaurant que ofereix algun tast de nova creació”, explica Calabús.

Barrejar escriptors i lectors

“Hem aconseguit crear un ambient sincer, entusiasta, en què tothom se sent a gust. Al contrari que per Sant Jordi, no hi ha cap sensació de competència entre els escriptors”, diu Calabús. L’acte comptarà també amb la presència de Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí; Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, i un representant d’Òmnium Cultural.

En la festa literària de la petita llibreria, que treu al carrer carpes i paradetes de degustació, hi col·laboren empreses i entitats com la DO Empordà, la Fleca Can Francès, el Restaurant La Sala i La Casa del Te. L’acte començarà cap les 16.30 h i finalitzarà amb la tradicional fotografia de grup.