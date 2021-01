Armaris intel·ligents

Han sorprès a molts vianants els armaris de l’Smart Point Girona, la primera xarxa pública de paqueteria zero emissions. Un vehicle elèctric lliura els paquets als armaris repartits per tota la ciutat. També es pot comprar online en una botiga i rebre una notificació de l’entrega de la comanda a l’armariet més proper. Per poder fer ús de la taquilla, s’ha d’accedir a la pàgina web Smartpoint.city, des de qualsevol dispositiu digital, i registrar-s’hi gratuïtament. Un cop obert el calaix que et toca, es pot deixar el paquet, tot indicant el número de telèfon del destinatari. L’empresa Smart Point Girona es posa en contacte amb el destinatari per acordar lloc i hora on recollir-lo, i un vehicle elèctric s’encarregarà de distribuir les comandes entre els diferents armaris de la ciutat. Ara hi ha vuit armaris actius i quatre més a punt d’entrar en funcionament.