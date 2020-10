Arrenca Som Cultura

LA VISITA COMENTADA Els caps clavats d’Ullastret, que es farà aquest diumenge de manera virtual i el 8 de novembre de manera presencial, enceta el festival d’experiències culturals Som Cultura, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En aquesta edició, diverses de les activitats són virtuals a causa de la pandèmia. Fins a finals de novembre s’han programat una setantena d’activitats per “estimular l’interès pel patrimoni cultural de les comarques gironines amb noves fórmules i llenguatges”. Entre les activitats presencials hi ha la que proposa conèixer la natura de la vall de Sant Daniel de Girona i la que es fa al monestir de Ripoll. També hi ha activitats lúdiques, com un joc de pistes al monestir de Sant Pere de Rodes i un altre al jaciment d’Empúries.