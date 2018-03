Artesans i ceramistes exposen durant dos dies a la Bisbal

Ceramistes, sabaters, cistellers, espardenyers, perfumistes, joiers, miniaturistes, teixidors, marroquiners i artistes florals. Són alguns dels oficis tradicionals que es podran trobar a la quarta edició de la Fira Artesana de la Bisbal d’Empordà, que se celebra aquest dijous i divendres.

Els assistents hi podran trobar una àmplia gamma de productes exposats per una quarantena de professionals, perquè una de les condicions per participar-hi és ser un artesà no alimentari de Catalunya que disposi de carnet d’artesà, a més d’empresaris i ceramistes de la Bisbal d’Empordà. L’Ajuntament de la Bisbal organitza la fira, que comptarà amb la participació d’artesans de tot Catalunya, i que incorpora activitats complementàries com demostracions participatives d’oficis i tallers infantils.

Passejada per l’artesania

L’accés a la fira és gratuït i l’espai, a l’aire lliure -el passeig Marimon Asprer-, convida a passejar enmig de l’artesania catalana, en una descoberta dels objectes que s’hi ofereixen. A més, per gaudir-ne a partir de l’experiència, s’han creat dos espais de tallers participatius per introduir els espectadors en el coneixement d’aquest món tan autèntic.

També se celebrarà la tercera edició del concurs de torn amb duel de ceramistes. El concurs parteix de la base del duel entre dos participants per aconseguir aixecar el cilindre més alt, fer el plat amb el diàmetre més gran i realitzar el màxim nombre de repeticions de peces a partir d’un model escollit pel jurat. El guanyador serà qui aconsegueixi més bons resultats entre tots els duels que s’hagin dut a terme.