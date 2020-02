L’Auditori celebra l’aniversari del naixement de Beethoven

L’Auditori de Girona se suma a les celebracions mundials del 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven amb dos concerts d’homenatge que es faran aquest cap de setmana.

El pianista James Rhodes oferirà demà divendres diverses sonates del compositor de Bonn, incloses les destacades Pastoral i Waldstein. Rhodes, controvertit pianista autodidacta, va néixer a Londres però resideix a Madrid i la seva presència és habitual en els festivals d’estiu de la costa. Aquest, però, serà el seu debut a la ciutat de Girona.

Dissabte, com fa cada mes de febrer des de fa set anys, la GIOrquestra oferirà un concert d’aniversari, que en aquesta ocasió se suma a les commemoracions del naixement de Beethoven. La formació gironina interpretarà la Simfonia núm. 2, marcada pel classicisme de la primera escola vienesa, transitant després al Concert per a violí (Op. 61). Hi ha molta expectació envoltant la solista, la coreana Ye-Eun Choi, que amb 31 anys ja disposa de contracte amb la discogràfica Deutsche Grammophon. Hi ha un altre al·licient: per primera vegada conduirà l’orquestra una directora, que serà la jove francesa Chloé van Soeterstède, de només 32 anys.

Fora de les commemoracions del naixement de Beethoven, l’Auditori tancarà aquest cap de setmana amb un dels concerts de la temporada Ibercamera, amb l’Ensemble Forma Antiqua, que sota la direcció d’Aarón Zapico interpretarà obres de compositors barrocs italians, com ara Pergolesi i Scarlatti.