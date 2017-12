Auditories a les Capçaleres del Ter i del Freser per compaginar agricultura tradicional i turisme

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser farà auditories cada cinc anys per veure l'evolució de l'agricultura tradicional i el turisme dins l'espai protegit. Aquest és un dels acords als quals ha arribat la junta rectora amb l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon.

Les dues parts han pactat un protocol que reconeix el paper de les activitats rurals tradicionals en la gestió d'aquest espai. El control del compliment es farà a través de la creació d'una comissió de medi rural i desenvolupament local dins del mateix parc.

La junta rectora es compromet a informar i consultar tot canvi que impliqui més presència de persones a les finques. En contrapartida, la part privada s'ha compromès a conservar i millorar les infraestructures que ja existeixen, i fer especial atenció a les tanques de delimitació. Els propietaris tindran un representant a la junta rectora del Parc Natural, que cada tres anys representarà una de les dues valls ripolleses implicades.

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es va declarar l'any 2015. L'espai protegit és de 14.000 hectàrees repartides en set municipis diferents, tots del Ripollès. La superfície limita al nord amb el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, a França. A dins l'espai hi ha atractius com la vall de Núria i cims com el Puigmal o Bastiments.