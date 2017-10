Brice Lafontaine: “Macron m’ha decebut molt per la seva no gestió del tema català”

Després de tres anys com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Perpinyà amb competències en temes transfronterers i de catalanitat, el mes de març passat l’alcalde, Jean-Marc Pujol, li va retirar les atribucions per haver donat suport a l’aleshores candidat Emmanuel Macron i convertir-se en el primer electe de la Catalunya del Nord a apostar per l’actual president de la República Francesa. Ara Brice Lafontaine, que també ha sigut president d’Unitat Catalana, es mostra decebut amb Macron per com ha actuat en el tema català i se n’ha allunyat, igual com d’Unitat Catalana, per començar un nou projecte del qual no vol avançar gaires coses tret que es proposa actuar a escala local a l’estil del moviment En Marxa de Macron. L’1-O Lafontaine va estar implicat en la coordinació dels visitants internacionals que van ser a Catalunya i va viure el referèndum a Barcelona. També és un dels integrants del Comitè de Solidaritat que ha sortit de la sectorial de la Catalunya del Nord de l’ANC i que aquesta setmana s’ha sabut que al mes d’agost va oferir refugi al Govern de la Generalitat a les comarques nord-catalanes per si es plantejaven marxar.

¿Va oferir refugi a la Catalunya del Nord al president Carles Puigdemont?

Sí, quan el vam veure a l’agost l’hi vam proposar i es va quedar sorprès. Robert Casanovas [president del Comitè per a l’Autodeterminació de la Catalunya Nord], Jaume Roure [president d’Unitat Catalana], jo mateix i altres persones de confiança posem a la seva disposició les opcions que tenim aquí, al president i també a la resta del Govern i als membres del Parlament que ho vulguin. Però ells no s’ho plantegen i és una raó per la qual jo no volia comunicar res sobre això, però malauradament ho ha fet públic Unitat Catalana i ara ho hem de gestionar. Però ells es volen quedar i si han d’anar a la presó, hi aniran.

¿Apostar per Macron va ser la causa que deixés l’equip de govern de l’Ajuntament de Perpinyà?

Hi ha diferències molt importants entre la política que jo vull dur a terme i la de l’alcalde, i en aquests tres anys he tingut moltes dificultats per desenvolupar la identitat catalana aquí. Ell està a favor de la cultura catalana, com molta gent, però no de la identitat catalana ni de les relacions transfrontereres, i l’esperit transfronterer no li interessa gens. Quan, amb motiu de les eleccions franceses, em vaig comprometre amb l’aleshores candidat Macron, l’alcalde em va dir que o donava suport a François Fillon, com ell, o havia de callar. I com que no som del mateix partit i governàvem en coalició, vaig passar a l’oposició.

Què en pensa de Macron, a la presidència de la República Francesa des del mes de maig?

N’estic molt decebut, no per la política que fa, no per les declaracions, no per tot això, sinó realment per la gestió o, més ben dit, la no gestió del cas català. Es va presentar com un candidat molt descentralitzador, molt atent a les dificultats de les regions i dels pobles, i, al final, com a president, m’ha decebut el seu suport a Rajoy. Que hi hagi un suport entre els estats ho entenem, perquè és complicat diplomàticament demanar una altra cosa, però almenys podria haver condemnat la violència policial de l’1-O i el tracte de l’estat espanyol a Catalunya. La seva reacció, doncs, no la puc avalar. Llavors m’he retirat una mica d’En Marxa i ja no hi soc actiu.

¿Creu que Macron hauria d’haver dit alguna cosa de la brutalitat policial de l’1 - O, com va fer el primer ministre belga, Charles Michel?

Exacte, és el mínim que podia fer. França és l’autoproclamat país dels drets humans, i al final quan hi ha un problema realment lligat amb els drets humans França no s’hi posiciona. No ho trobo acceptable. Evidentment, conec molt bé França i no és fàcil que el president de la República faci un posicionament tan explícit com el de Charles Michel, però podria haver trobat una fórmula per no condemnar però almenys sí matisar el seu suport a Rajoy.

Vostè va ser a Barcelona el dia del referèndum. ¿Creu que les imatges de la policia carregant contra ciutadans han servit per canviar la percepció dels nord-catalans i dels francesos en general del Procés?

Sí, l’1-O i el 10-O també ha servit. Veig que els nord-catalans que no estan compromesos, i els francesos, no sabien o no entenien el conflicte fins a aquest punt, i ara molts veuen que realment no hi ha cap diàleg possible. Jo ho comparo sovint amb el Mur de Berlín: el comunisme no va caure per culpa del Mur, però va ser l’evidència de la caiguda del comunisme. Doncs amb el procés català va passar el mateix amb l’1-O. Però encara hi ha molta incomprensió del conflicte en la societat francesa, perquè la premsa del país el recull molt malament i sovint llegim que per culpa dels independentistes ara hi ha una fractura entre la societat catalana i l’espanyola. A Facebook tinc debats amb gent que em diuen que com puc dubtar d’un article de Le Monde, que és reconegut com un bon diari. Però a vegades publiquen articles que són la traducció literal d’articles publicats a El País, perquè tenen un acord de col·laboració. I encara que els digui que el que vaig viure a Barcelona l’1-O no es correspon amb el que publica el diari, no em creuen perquè soc catalanista i s’estimen més creure Le Monde.

L’anunci del govern espanyol de voler liquidar l’autonomia mitjançant l’aplicació que volen fer de l’article 155, tampoc ha servit de res?

Una mica sí. Dissabte vaig treballar i va anar molt bé perquè vaig veure la reacció dels meus col·legues, que representen el que pensa una bona part de la societat nord-catalana i francesa. Alguns no entenen per què el president Puigdemont triga tant a declarar la independència. Encara que els explico que hi ha la intenció de fer evident al món la voluntat de diàleg fins a l’últim moment, ara molts entenen que és el moment de declarar la independència, fins i tot els que no hi estan a favor.