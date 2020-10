Banyoles: “Ceci n’est pas une Festa Major”

L’Ajuntament de Banyoles i la comissió encarregada de la festa major organitzaran cinc dies d’activitats culturals entre el 22 i 26 d’octubre per celebrar la “no festa major” de Sant Martirià.

El regidor de Festes de Banyoles, Miquel Cuenca, va reconèixer ahir que la població no pot celebrar “la festa major que voldria” però sí que es mantindrà “una aposta decidida per la cultura i l’associacionisme”. En el mateix sentit es va expressar el representant de la comissió de festes, Andreu Bramon: “Serà una festa diferent però, malgrat tot, l’associacionisme es podrà reivindicar com a motor real del poble”.

La programació es concentrarà en quatre espais: la Muralla, Can Castanyer, el pavelló de la Draga i el passeig de la Indústria. Per assistir-hi, els ciutadans hauran de reservar entrades gratuïtes. Entre les activitats s’inclou una audició de sardanes, espectacles teatrals, els gegants, el drac i els dragonets. El programa es podrà consultar properament a la web www.festabanyoles.cat i també a les xarxes socials.

Per a aquesta “no festa major” s’ha creat un cartell que s’inspira en un famós quadre de René Magritte, amb la frase: “ Ceci n’est pas une Festa Major ”.