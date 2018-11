Abanda de les seves magnífiques platges i elegants cales, begur compta amb molts atractius. Per exemple el castell medieval, les cases indianes, construïdes per begurencs que al segle XIX van emigrar a les Amèriques, les torres de defensa del segle XVI, llegat del temps dels pirates, o l’església gòtica, un conjunt que he dibuixat des del cementiri.

Dibuix i text: Mercè Guiu (UrbanSketchers Girona)