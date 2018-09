Bernats a la Garrotxa

S’ha confirmat l’èxit reproductiu dels bernats pescaires amb l’establiment d’una petita colònia de cria amb 4 nius i 12 polls al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, la primera a les comarques gironines. És una de les espècies més grans de la família dels ardeids. S’alimenta principalment de peixos, granotes, crancs de riu i talpons. Al llarg del segle XIX i principis del XX eren cotitzats pels seus plomalls, que s’utilitzaven per adornar els barrets de l’època. La conseqüència va ser una persecució que els va portar a desaparèixer pràcticament de Catalunya. També van ser llargament perseguits com a trofeu de caça i no va ser fins a finals dels anys 70 que se’ls va començar a protegir. Són observats i estudiats per ornitòlegs de l’Anegx (Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa) mitjançant telescopis terrestres de llarg abast.