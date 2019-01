Bescanó instal·la càmeres a les urbanitzacions

L’Ajuntament de Bescanó (Gironès) ha instal·lat tres càmeres de lectura de matrícules de vehicles als accessos a les urbanitzacions del municipi. La mesura s’ha pres a petició dels veïns amb l’objectiu de millorar la seguretat a la zona. Els dispositius s’han col·locat a les entrades del parc urbanitzat de Montfullà des de la N-141e i a les de la urbanització de Masllunès des d’Anglès i Estanyol a la GI-540.

L’alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, va explicar ahir que la petició la van fer els veïns d’aquestes urbanitzacions en el marc de les reunions que es fan periòdicament. Les càmeres permetran controlar els cotxes que hi entren. A més, el sistema farà que els Mossos estiguin informats de manera immediata si es detecta algun vehicle sospitós. “Es tracta d’una eina més per millorar la seguretat i la resolució de possibles delictes, així com un element dissuasiu de possibles delinqüents”, assegura l’alcade de Bescanó.

Els Mossos d’Esquadra poden accedir a totes les imatges i dades captades per les diverses càmeres que s’hi han instal·lat. El consistori no descarta ampliar la mesura a altres punts del municipi segons els resultats que s’obtinguin d’aquesta primera experiència.