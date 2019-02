LA CASA DE CULTURA de la Diputació de Girona acull l’exposició Joana Biarnés. Disparant amb el cor, que recull una setantena de fotografies en blanc i negre i gelatina de plata, triades personalment per l’autora. La mostra, organitzada conjuntament per la Fundació Photographic Social Visona i la Casa de Cultura, és un recorregut per la carrera professional d’aquesta fotògrafa, des de principis dels anys 50 fins als seus últims treballs, quan deixa la professió l’any 1985, pel seu total desacord, segons va explicar, amb la nova deriva groga i sensacionalista del fotoperiodisme.