El bisbat de Girona enviarà a la Santa Seu els resultats de la investigació pels casos d'abusos sexuals

El bisbat de Girona vol esclarir si mossèn Tomàs hauria abusat de menors d'edat durant els 33 anys que va exercir a Vilobí d'Onyar (Selva), tal com va destapar l'ARA aquest diumenge.

En un comunicat que han fet públic aquest matí, el bisbat de Girona ha informat que crearà "una comissió diocesana per tal d'investigar els fets" i que enviarà els resultats de la investigació a la Santa Seu. A més, per aconseguir les màximes dades possibles, han demanat a les víctimes que es posin en contacte amb aquesta comissió a través de l'adreça Plaça del Vi, 2, 17004, Girona.

Pel que fa a la denuncia, les famílies van traslladar les seves queixes almenys dues vegades al bisbat, però el bisbat no va actuar; la institució ha reiterat que no tenia constància de "cap queixa": "Les persones a les quals el reportatge afirma que haurien alertat són mortes i cap document dels arxius diocesans exposa aquestes visites".

El bisbat també ha condemnat qualsevol cas d'abusos sexuals, ha demanat perdó a les víctimes i a les seves famílies i ha assegurat que, preservant la presumpció d'innocència, es prendran mesures cautelars si s'escau.

Un article publicat aquest diumenge al diari ARA ha relatat els tocaments que els feia el llavors capellà de Vilobí, que va turmentar els nens durant 30 anys. Desenes de veïns de Vilobí –corroborats per seminaristes i professors– han explicat durant l’últim mes l’actitud del mossèn amb ells. La mà a la cuixa, fregant la zona íntima, carícies per sota la samarreta, distinció en la manera de confessar entre els nois i les noies –ells de cara, agenollats davant seu, elles al lateral–, dutxes amb ell present...

L’any 1999 mossèn Tomàs va marxar a una casa de repòs a Arbúcies, a pocs quilòmetres de Vilobí, i va tancar una etapa de 33 anys a la parròquia del municipi. Van ser més de tres dècades durant les quals va abusar de diversos menors. Casos que no es van denunciar però que van traslladar-se al bisbat de Girona als anys 70 i 80. Ningú no hi va fer res: el mossèn va seguir al poble.