El batlle de Blanes, Miquel Lupiáñez, deixa el PSC i l'alcaldia

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez , ha anunciat que es dona de baixa del PSC i que, en conseqüència, renuncia a l'alcaldia. És la decisió que ha pres després de les diferències aparegudes amb el suport dels socialistes a l' aplicació de l'article 155. "No he estat mai un polític de professió, i per això no em vull aferrar a la cadira com altres", ha reblat el blanenc, que també ha criticat la "deriva política" del PSC.



Divendres que ve, 17 de novembre, Blanes celebrarà un ple extraordinari en què es farà efectiva la seva renúncia com a alcalde i passarà a ser regidor no adscrit. L'encara alcalde ho ha anunciat després que ahir ho comuniqués a l' assemblea del seu partit.



Lupiáñez va arribar a l'alcaldia gràcies a un pacte de govern primer amb CiU i després, a partir del març del 2016, també amb ERC. Una aliança que va fer aigües a principis d'aquest octubre quan convergents i republicans van deixar el govern per desavinences amb la gestió del batlle durant l'1-O.



La direcció socialista ha agraït el gest i l'honestedat de l'encara batlle i asseguren que intentaran mantenir l'alcaldia, tot i la fragmentació del ple blanenc. El PSC, ICV i CiU tenen quatre regidors; ERC, Cs , Batega per Blanes i la CUP en tenen dos, i el PP, un.