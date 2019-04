La Brigada Activista del Salabret i els recollidors de burilles

És una pràctica incipient, però cada cop hi ha més gironins que intenten preservar el medi natural mentre fan exercici. Un dels casos més notoris és la Brigada del Salabret, liderada per Joan Olivet i molt activa a les xarxes socials. El cap de setmana passat, per exemple, van actuar a Girona: sota el pont de Fontajau, van omplir bosses industrials amb deixalles de tota mena: plàstics, sabates, tovalloletes, penjadors, ampolles de vidre i d’alumini, rodes de cotxe... “Em fa mal veure tanta brutícia. Per això estic involucrada en la neteja d’espais naturals”, comenta Marta Gispert, integrant de la Brigada del Salabret. Monitora de menjador escolar i d’activitats esportives extraescolars, a l’estiu treballa de socorrista i s’ha acostumat a portar al cotxe bosses i guants per recollir escombraries. “Amb la brigada quedem com a mínim un cop a la setmana, però quasi cada dia recullo deixalles d’algun lloc”, explica.

“Hi ha massa brutícia”

“No ho fem corrent; als llocs que anem hi ha massa brutícia i seria impossible”, diu Marta Vila, que treballa de vetlladora d’un nen amb necessitats educatives especials i també és de la Brigada del Salabret. “Fa tres anys, quan vaig ser mare, em vaig plantejar quin món li volia deixar al meu fill”, recorda Vila, que anima tothom a fer una reflexió sobre l’espai que ens envolta: “Això té compte enrere, la natura no s’ho empassa. No ho facis per tu, si no vols, però pensa en els teus fills o en una persona estimada, que no podrà conèixer un bosc sense deixalles perquè has sigut egoista i has fet el desentès”. “Si cada paper que llencéssim a terra o qualsevol abocament a la natura tingués una repercussió en la nostra butxaca, la situació seria diferent”, opina.

Fumadors incívics

Rosa Ribera és jubilada i el juny del 2017 va conèixer Miquel Garau, fundador de No Más Colillas en el Suelo. “Em va entusiasmar i vaig començar jo sola el moviment a Girona. Tenim una pàgina al Facebook i recollim burilles a la ciutat de Girona i en platges de la Costa Brava”, explica. “De vegades busquem carrers transitats perquè la gent ens pregunti què fem, així conscienciem els fumadors. N’hi ha molts que sembla que no saben que les burilles, un cop apagades, poden anar tranquil·lament a la papera”, ironitza. “Ningú no hauria de llençar-les a terra, i encara menys al clavegueram; són tòxiques, no són biodegradables i contaminen rius i mars”, alerta.

Tot i que lentament, l’exercici associat a la neteja guanya partidaris. Fa dos caps de setmana, en una jornada organitzada per Kayak del Ter, cent voluntaris van retirar 53 bosses de deixalles i 62 de plàstic entre Colomers i Verges. I l’Oxfam Intermón Trailwalker, que aquest cap de setmana reunirà 1.800 persones en dues marxes des d’Olot i Celrà fins a Sant Feliu de Guíxols, incorporarà fonts als punts d’avituallament per reduir els residus plàstics.