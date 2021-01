Bukowski, el mirall llardós De la pandèmia a Girona

El Festival d’Art Independent Pepe Sales de Girona farà girar la seva 14a edició al voltant del món llardós i desencantat de l’escriptor nord-americà Charles Bukowski, de qui aquest 2020 s’han complert 100 anys del naixement. Bukowski va escriure una cinquantena de novel·les i més de 5.000 poemes. Lluís Llamas, cuiner jubilat del restaurant La Penyora i director del festival, recorda que l’autor va viure durant “la Gran Depressió americana” i per això “ho va passar molt malament”. L’autor és una icona de la decadència nord-americana, amb narracions farcides de misantropia, humor negre i desencís. Des del festival intentaran confrontar la realitat que va viure Bukowski als Estats Units amb la crisi que ha generat la pandèmia del covid-19 arreu del món. El festival, que comença el dissabte 23 de gener i es prolonga fins al 5 de febrer, serà presencial, per bé que tota la programació serà retransmesa en línia.

El festival arrenca al Centre Cultural La Mercè de Girona, dissabte, amb una exposició col·lectiva de 35 artistes de diversos àmbits, molts dels quals col·laboradors habituals del Festival Pepe Sales. Cadascun s’ha inspirat en l’obra de l’autor nord-americà per a la seva creació.

Dibuixos inèdits de Bukowski

En cas que la sala d’exposicions superi l’aforament, els organitzadors del festival han instal·lat unes pantalles a l’exterior per tal que la gent vegi totes les obres que s’exposen a l’interior. A més, també s’hi podran veure dibuixos inèdits del mateix Bukowski que han sigut cedits per la família de l’escriptor.

Per altra banda, el polifacètic artista Edgar Massegú, conegut per la seva insòlita casa-museu de Sarrià de Ter, presentarà una performance també inspirada en Bukowski. S’hi mostrarà una màquina d’escriure, que els espectadors activaran mirant a través d’un forrellat i permetrà veure com una dona es va movent al ritme de l’escriptura. Segons el mateix Massegú, l’espectacle preveu finalitzar amb “un coit entre tots els participants”. Es tracta d’una reinterpretació visual d’un famós títol del sardònic narrador, La màquina de cardar. La programació seguirà el diumenge 24, a les set de la tarda, amb la reproducció del documental Born into this al Cinema Truffaut. S’hi analitza la figura de Bukowski com a referent de la cultura popular i social. Dins de la programació del festival en destaca la projecció de curtmetratges inèdits en homenatge a l’escriptor. Hi participaran més d’una quinzena d’artistes -la majoria, de les comarques gironines-, com ara Albert Serra, David Ruiz i Ariadna Raventós. Els curts es podran veure també al Cinema Truffaut de Girona el dimecres 27 de gener a partir de les set de la tarda.

Depressió disfressada de somni

Lluís Llamas assegura que el Pepe Sales vol seguir mostrant “diverses disciplines artístiques” a través d’un escriptor maleït o poc conegut que marca cada edició, en aquest cas Charles Bukowski. A més, aquest any continuaran apostant per “confrontar” l’obra de Bukowski “amb la realitat”. Els organitzadors volen comparar la Gran Depressió americana que va viure Bukowski amb la crisi actual generada per la pandèmia. “Les crisis es repeteixen i l’única manera fer-hi front és amb la informació que ja tenim”, explica Llamas. De fet, el codirector ha recordat que l’autor nord-americà “ho va passar molt malament” perquè va viure “la Gran Depressió disfressada de Somni Americà”.

Reserves i actes en línia a la web

La programació es tancarà el 5 de febrer, amb la cloenda de l’exposició al Centre Cultural La Mercè. Tots els actes són gratuïts, però caldrà fer reserva prèvia enviant un correu a l’adreça electrònica a associacio@lapenyora.com. Els actes en línia es veuran a través de la pàgina web www.festivalpepesales.org.