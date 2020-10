Buscar bolets encara és gratis

Amb els bars i restaurants tancats i les activitats culturals i festives sota mínims, les muntanyes s’han omplert de boletaires. A Girona no s’arriba als extrems de les massificacions del Berguedà, on els vorals s’omplen de cotxes cada cap de setmana. També hi deu influir que la temporada ha començat molt fluixa, amb exemplars secs o corcats, i esperant una mica de pluja que animi els pinetells i rovellons a treure el barret. Un cop més, i davant la hiperfreqüentació dels espais naturals, es debat la possibilitat d’establir ordenances específiques i regular amb una taxa l’accés al bosc, tal com han estudiat alguns municipis de la demarcació i sembla que estan fent els del Berguedà. La freqüentació del bosc acaba indefectiblement amb acumulació de deixalles. Per això també estan sorgint col·lectius de voluntaris que les recullen mentre fan exercici.