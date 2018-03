CARLOS USEROS: “L’objectiu de viatjar a tots els països al final és com una addicció, no pots parar”

Durant 21 anys, Carlos Useros (Figueres, 1969) ha anat viatjant per tot el món fins a visitar els 193 estats que reconeix l’ONU. Viatger incansable, treballa de recepcionista o de cambrer de temporada i estalvia al màxim per poder dedicar-se a voltar món de sis a vuit mesos cada any. És un dels cinc viatgers de l’estat espanyol -quatre catalans i un asturià- que poden acreditar que han viatjat a tots els estats del món. Tot i que considera que ha estat una excel·lent inversió, admet que hi ha hagut moments en països conflictius en què s’ha preguntat per què ho feia i si tenia algun sentit. Exposa les seves fotografies de viatges al cafè restaurant Si Us Plau de Roses, població on ha acabat establint el camp base.

D’on li ve aquesta passió per viatjar?

De petit no era gaire bon estudiant, però la geografia m’encantava i em podia passar hores mirant un mapamundi. Als 23 anys vaig anar a Londres a aprendre anglès. Allà vaig descobrir aquests bitllets d’avió que et permeten fer la volta al món i la vaig fer tres anys seguits. Em feia molta il·lusió viatjar, anar a Austràlia a veure cangurs, o a un safari a l’Àfrica, o al desert de Mongòlia. Era un somni.

Tenia temps i diners per fer-ho?

No, però he treballat molts anys de cambrer o de recepcionista de temporada. En algunes feines em donaven menjar i allotjament, i així estalviava per viatjar. No tinc casa, he viscut sempre al dia i tampoc fan falta gaires diners per viatjar. Veure altra gent que viatjava amb quatre calés a la butxaca com jo va ser una injecció de moral bestial. Fa uns mesos, amb la resta de viatgers de l’estat espanyol que també han visitat tots els països del món, vam calcular que ens devem haver gastat uns 100.000 euros per fer-ho. Malgrat les dificultats en alguns viatges, ho considero una bona inversió.

Pel que es veu, a vostè la dita “com a casa, enlloc” no li fa gaire efecte.

[Riu.] M’encanta Roses i la seva badia i sempre hi torno. És un dels meus llocs preferits. Però pateixo dromomania [síndrome per la qual una persona no pot deixar de viatjar]. Dromos ve del grec i vol dir que no pots parar de moure’t d’un costat a un altre, i mania és la rutina, o sigui, estàs constantment desplaçant-te d’un costat a un altre perquè t’has de moure. I quan estàs bé, tornes. És una malaltia que pateixen exploradors, científics i aventurers. I, esclar, sempre estic una mica inquiet per veure on vaig i què faig.

Quantes llengües parla?

Català, castellà, anglès, francès, portuguès i una mica d’italià. També intento aprendre 50 o 100 paraules de la llengua local i amb això vaig fent. Per exemple, a l’interior de la Xina pots demanar a algú que et digui on és tal hotel i resulta que el tens al costat, però com que està en caràcters xinesos no el saps veure. Quan anava a una oficina de turisme, sempre agafava la guia anglesa i la xinesa, perquè l’anglesa no l’entenien i la xinesa sí. Són tàctiques que aprens viatjant.

Quins llocs li han agradat més?

Soc llatí i m’encanten el Brasil i llocs que s’assemblen a nosaltres, com els països mediterranis. Està molt bé anar a una illa, amb l’aigua turquesa, la sorra blanca, les palmeres... Però viu-hi! Hi ha ciclons, una calor que supera els 40 graus... En una illa hi estàs bé dos o tres dies, però al final te’n canses.

En quin moment es va plantejar viatjar a tots els estats reconeguts per l’ONU?

Cent països els pot fer tothom però llavors arriba un moment que et dius: per què no mirar d’anar a tot arreu?

Suposo que es deu haver trobat amb situacions complicades.

He estat en països en guerra i no és aconsellable anar-hi. Els més conflictius els vaig deixar per al final. El 2016, a Líbia, hi vaig entrar fent veure que era un metge. Em van seguir perquè vaig fer fotos i es pensaven que era un espia. Un del Daeix va venir amb un AK-47 i em va amenaçar perquè es pensava que era nord-americà. Me’n vaig sortir perquè vaig ensenyar el passaport espanyol, però va anar just. No sé ni com vaig poder sortir del país, perquè els del Daeix ho tenien tot molt controlat i també hi havia altres grups terroristes. Ho vaig passar bastant malament.

S’ha sentit sovint un bitllet amb cames?

En països del Tercer Món i sobretot a l’Àfrica. Allà ets com un arbre i sempre en volen agafar un fruit. Perquè, esclar, hem anat allà, els hem saquejat i colonitzat, i llavors aquella gent et diu: “Ja que ens heu fet tot això, ara dona’m alguna cosa i ajuda’m”. L’Àfrica és el que m’ha costat més, és un continent que no està fet per als blancs. Hi ha molta corrupció i quan passes una frontera, miren què et poden treure. Hi havia vegades que pensava: “Per què haig de fer un altre país si serà el mateix que aquest que deixo?” Era una sensació de neguit i al final em preguntava si valia la pena el que vaig fer.

Per què ho feia, doncs?

Perquè al final entres en una dinàmica i vols acabar anant a tots els països, és com una addicció i no pots parar. Encara que moltes vegades pensava: “Què coi hi faig aquí? No té cap sentit, no estic disfrutant, aquesta gent ho està passant malament i jo aquí fent-los fotos”. Com si vingués algú a casa meva a fer fotos a la meva àvia, és una falta de respecte, en teoria. D’això te n’adones amb el temps, que a qualsevol preu fas qualsevol cosa, per obtenir-ne una imatge o pel que sigui.

Els últims anys han sortit els bloguers de viatges, que en viuen. Què en pensa?

Els bloguers saben utilitzar molt bé la seva font d’ingressos, que són les xarxes socials, i per això els esponsoritzen. Obtenen diners dient que promocionaran tal cadena d’hotels, o un país o una regió. Saben vendre’s molt bé i són uns professionals de la informàtica i del màrqueting. Però moltes vegades no visiten el que diuen que visiten. N’he vist i t’asseguro que tot ho fan a través de les xarxes. Només necessiten un ordinador i wifi. La seva oficina pot ser qualsevol lloc -platja, muntanya-. N’hi ha molts que han sigut periodistes, i saben escriure i parlar molt bé.